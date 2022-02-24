Новосибирской кассирше, отпускавшей товар мимо кассы, дали условный срок

Преступная схема помогла похитить товар на сумму от 800 до 15 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокурор Дзержинского района Новосибирска Алексей Случный в прямом эфире на радио КП-Новосибирск рассказал об уголовном деле кассирши крупной торговой сети, которая вместе с подельниками отпускала товар, не пробивая его.

— Схема хищения была придумана кассиршей, ее можно назвать идейным вдохновителем. Когда женщина была в смене, другой участник преступления набирал в торговом зале тележку или корзину товара и подходил к кассе обвиняемой. Та в свою очередь имитировала сканирование товара и что-то пробивала, чтобы произошла оплата, но большая часть не пробивалась, — сообщил КП-Новосибирск Случный.

Кроме кассира к уголовной ответственность привлекли ее мать и знакомого, а также двух других сотрудников супермаркета. Всего схему похищения проворачивали 9 раз на разные суммы от 800 до 15 тысяч рублей. Участники преступления уже возместили причиненный ущерб, и им назначали наказание в виде условных сроков.

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