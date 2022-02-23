Власти возложили цветы к Вечному огню в Новосибирске. Фото: Правительство НСО.

В среду, 23 февраля, новосибирские власти возложили цветы к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

— В возложении цветов участвовали полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и другие официальные лица, — говорится в сообщении правительства.

Они возложили цветы к Вечному огню на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» на улице Станиславского.

Напомним, с минуты на минуту, в 21:00 на набережной Оби прогремит салют в честь праздника. Если вы не сможете побывать на фейерверке, не расстраивайтесь: прямая онлайн-трансляция салюта начнется в 21:00.

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