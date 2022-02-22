Мошенник похитил у сибирячки 880 тысяч рублей, под предлогом помощи в оформлении участка

В Новосибирске предпринимателя обвиняют в мошенничестве и хищении чужого крупной суммы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области предпринимателя обвиняют в мошенничестве и хищении чужого крупной суммы. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

— Предложив женщине помощь в решения вопроса о получении в собственность земельного участка, обвиняемый похитил у нее 880 тысяч рублей. Естественно, никаких обещанных услуг женщина не получила, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан и отправлен под арест. По месту его жительства провели обыски, однако похищенное изъято не было.

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