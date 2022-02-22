МЧС предупреждает новосибирцев о сходе снега с крыш домов из-за потепления

Специалисты призывают чистить снег, соблюдая при этом все необходимые правила безопасности. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске спасатели МЧС предупреждают горожан о сходе снега с крыш из-за начавшегося потепления. Спасатели призывают владельцев частных домов своевременно убирать снег с крыш.

— В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе повышение дневных температур воздуха до плюсовой отметки. Тем не менее, в ночное время градусники термометров по-прежнему будут опускаться до минусовых показателей. Из-за перепада температур и скопившегося за зиму снега на крышах зданий, происходит образование наледи, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске в последнюю неделю февраля ожидается потепление. На протяжении всей недели столбик термометра не опустится ниже -10 градусов, а также будет снежно.

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