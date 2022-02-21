Коронавирус убил маму новосибирского студента, который круглосуточно работал курьером ради операции для нее

Причиной смерти стала не опухоль, а коронавирус. Фото: предоставлено Иваном Серкиным

Новосибирский студент Иван Серкин откровенно рассказал о причинах смерти мамы, которой пользователи соцсетей собрали 5 млн рублей на лечение онкологии. Молодой композитор опубликовал видео на своей странице в инстраграме.

— 20 февраля в 05:06 не стало моей мамы. Скончалась она далеко не из-за опухоли головного мозга, по ней, как я предполагал, надежды оставались. Умерла она от легочной недостаточности и, предположительно, заражения коронавирусной инфекцией. Завтра 22 февраля в Кучино в крематории «Каменный цветок» состоится прощание в 11:00 утра. Я приглашаю всех, кто нас поддерживал. Еще я хотел сказать огромные слова благодарности всем людям, которые так или иначе внесли свой вклад. Наша семья будет помнить вас всегда, — сообщил Иван Серкин.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что студент планирует перевезти младшего брата в Новосибирск и оформить опеку над ним. Также писали, что он потратит собранные средства на благотворительность.

— То, что опубликовано в новосибирском СМИ, — искаженная информация, их домыслы. Но я не буду требовать опровержения, пусть что хотят — то и пишут. Потому что сейчас решаю вопрос похорон, а затем организации прощания в родном Витиме, — заявил КП-Новосибирск Иван Серкин.

Напомним, в 2021 году мама Ивана Серкина упала на автобусной остановке в якутском Витиме, у женщины начало ухудшаться здоровье. Местные врачи выявили нарушение в оттоке спинномозговой жидкости из мозга, а позже обнаружили в мозге гигантскую опухоль размером с теннисный мяч. Студент сутками работал курьером и накопил 260 тысяч рублей на операцию в новосибирской больнице. Женщине стало лучше, но через пару месяцев она опять стала лежачей больной. Тогда 20-летний Иван Серкин перевез маму в Москву и стал искать врачей для операции. Ему отказали в квоте и пришлось объявлять сбор на дорогостоящую операцию. Ивана поддержала звезда инстаграма Ника Вайпер, нужные средства собрали. Но спасти женщину, увы, не удалось.

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