Под Новосибирском 13-летний мальчик напоролся на арматуру на стройке

В Бердске 13-летний мальчик напоролся на арматуру на стройке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске 13-летний мальчик напоролся на арматуру на стройке. Подросток не заметил железный прут под снегом, когда пришел с друзьями поиграть с друзьями на котлован.

— У нас в микрорайоне Раздольный на территории стройки вырыт котлован, мальчишки как всегда пришли туда поиграть. И вот, один из них под снегом не заметил арматуру и при прыжке напоролся на нее, — рассказали КП-Новосибирск в Бердском ПСО.

На место происшествия прибыли спасатели. Они аккуратно перекусили арматуру, попавшую мальчику в пятку, и передали его сотрудникам скорой помощи.

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