В Новосибирске грузовик сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирска.
В понедельник, 21 февраля, в Советском районе Новосибирска 26-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Авария произошла на улице Шлюзовой у дома 19. Девушка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Пострадавшую в больницу увезла «скорая помощь». Врачи диагностировали девушке сотрясение мозга и ушибы.
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