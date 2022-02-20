Хозяева ищут очевидцев. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске две женщины украли собаку из частного сектора. Инцидент произошел в ленинском районе.

— Дом находится на улице на улице Гризодубовой. Отмечу, что это уже происходит не первый раз. В первый раз забрали собаку, а потом совершили кражу. Это уже третий случай и получается вторая собака, — рассказал КП-Новосибирск Мансур, хозяин пса.

Неизвестные попали на камеры видеонаблюдения. Видно, что они забрали пса и ушли.

— По камерам видеонаблюдения видно, что пришли в 21:40 осмотрели территорию, убедились что никого нету и потом пришли в 23:52 с целью проникновения на территорию, — уточняет мужчина.

По словам Мансура, он уже написал заявление в полицию и разместил пост в социальных сетях. Он хочет найти воров и чтобы ему вернули собаку.

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