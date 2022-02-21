Погода в Новосибирске на 21 февраля 2022 года: потепление и гололедица

Погода принесет потепление новосибирцам Фото: Никита МАНЬКО

Погода в Новосибирске на 21 февраля 2022 года: синоптики обещают потепление. В Западно-Сибирском гидрометцентре дали прогноз на сутки:

— В Новосибирске ночью -16...-18 градусов, днем -4...-6 градусов. Небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, ветер Южный, 4-9 м/с, — сообщили метеорологи.

В Новосибирской области ночью сильные морозы: -16...-21 градус, местами до -27 градусов. Днем -3...-8 градусов. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь, туманы. На дорогах гололедица.

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