В Новосибирске от коронавируса умерла 88-летняя пенсионерка

Врачи делают все возможное, чтобы справиться с пандемией. Фото: Минздрав Новосибирской области.

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за сутки от коронавируса в регионе умерли 13 человек.

- Это мужчины в возрасте 64 лет, 72 лет, 76 лет, 82 лет, 86 лет и две женщины в возрасте 58 лет, а также женщины в возрасте 62 года, 71 год, 75 лет, 75 лет, 81 год, 88 лет, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 4875 человек.

Сейчас в реанимации в новосибирских больницах находятся 323 пациента с коронавирусом, 39 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начачала пандемии ковид подтвердился у 181807 жителей региона, в том числе у 24862 детей. За минувшие сутки болезнь диагностировали у 5205 жителей Новосибирской области, в том числе у 902 детей.

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