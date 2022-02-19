Появилось видео с моментом смертельного лобового столкновения на трассе под Новосибирском

Двое мужчин погибли в лобовом столкновении на трассе под Новосибирском. Фото: скриншоты из видео АСТ-54
На камеру видеорегистратора попал момент смертельного ДТП. 18 февраля в Искитимском районе Новосибирска две «Мазды» столкнулись на 47 километре трассы Р-256. Видео появилось в группе «АСТ-54».
— Водитель минивэна Mazda MPV оказался на встречной полосе и лоб в лоб врезался в универсал Mazda 3. На месте от полученных травм погибли водитель и пассажир универсала, — сообщили в группе.
В полиции сообщили, что еще одного пассажира 1985 года рождения из автомобиля Mazda 3 с тяжелыми травмами доставили в больницу.
На записи видно, как автомобиль развернуло от резкого столкновения. Детали разлетелись в разные стороны.
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