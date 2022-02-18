В Новосибирске планируют построить две 100-метровые башни рядом с метро «Студенческая»

В Новосибирске планируют построить две 100-метровые башни апарт-отеля. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске планируют построить две 100-метровые башни апарт-отеля. Располагаться они будут на площадке на пересечении улиц Блюхера, Котовского и Геодезической. Как пояснил КП-Новосибирск главный архитектор города Александр Ложкин, заявленный проект уже одобрил и поддержан градсовет.

Так, планируется, что в двух башнях-высотках разместятся 1100 номеров площадью от 19 до 26 квадратных метров. Они будут располагаться с 6 по 29 этажи. В стилобатной части зданий разместятся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, медцентр, разные коворкинги и лектории, а также фуд-холл. На самом верху здания будут соединены двухуровневым стеклянным переходом, а на подземной парковке будет находится 210 мест для авто.

Эксперты на градостроительного совета мэрии отметили, что этот отель может быть очень востребован среди молодежи, поскольку появится в районе, где много студентов.

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