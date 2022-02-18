В Школе управления рисками ВТБ состоялся четвертый выпуск

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В этом потоке приняли участие студенты из Новосибирска, Томска, Москвы и других городов. Всего для участия в программе зарегистрировались около 1000 студентов, 137 из них прошли вступительное испытание и начали обучение в школе, а 14 лучших присоединяются к команде блока рисков ВТБ.

В завершившемся четвертом потоке обучения помимо традиционных для Школы дисциплин были представлены два новых курса: «Интегрированный риск-менеджмент», разработанный специалистами банка ВТБ, и «Розничный риск-менеджмент», подготовленный специалистами банка ВТБ совместно с экспертами «ПрайсВотерхаусКуперс».

Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ (ПАО), в своем обращении к выпускникам отметил:

- Программа позволяет нам работать с вами уже на новых принципах как с коллегами, на которых мы рассчитываем и с которыми готовы делиться опытом. При этом вы должны обладать достаточно широким кругозором, желанием работать в матрице компетенций и дисциплин, а также способностью смотреть на мир комплексно. Именно так и нужно управлять рисками, в этом и состоит новый подход к развитию риск-менеджмента, когда независимо от того, в какое направление вы приходите в банке, вы пройдете достаточно большой и интересный путь по многим направлениям и приобретаете компетенции в разных отраслях риск-менеджмента: от розничных рисков до корпоративных, от залогов до управления модельными рисками и валидации.

Уже скоро Школа управления рисками распахнет свои двери и пятой волне студентов. В этот раз у всех желающих будет возможность подготовиться к вступительному тестированию, пройдя ознакомительный курс.

Подробности о старте новой волны обучения можно найти уже в марте на сайте https://www.vtbcareer.com/riskschool/