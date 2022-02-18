Появилось видео, как новосибирцы таскают просроченные продукты возле мусорки

Жильцы в шоке от того, что творится у них под окнами.

Возле дома № 35 по улице Вертковской люди повадились таскать продукты из ящиков с просроченным товаром. Почти каждый день под окнами происходят драки из-за раздела просрочки и территории. Жительница этого дома прислала видео в группу «АСТ-54».

— Просрочку вытащили, сейчас будут в сумки укладывать. К помойке кладут, и около помойки распределяют. И так 3-4 раза в неделю. Каждое утро просроченными продуктами людей снабжают. Кто что хотел — взял, день удался, — рассуждает женщина.

Люди разбирают «товар», делят его между собой и набивают принесенные заранее сумки. Рядом с дельцами бегают собаки, им иногда тоже перепадает кусок протухшего мяса.

Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на драки из-за просрочки.

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