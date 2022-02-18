Сибирячка спасает выброшенных на помойку советских кукол

Редкую советскую куклу африканки пострадала от укусов. Фото: предоставлено Натальей Задковой

Сибирячка Наталья Задкова отреставрировала десятки кукол и игрушек, выброшенных на помойку. Мастер рассказала КП-Новосибирск историю своего хобби:

— С детства увлекаюсь различными видами творчества. Я росла в многодетной семье в советское трудное время, мама нас одна растила, папа, к сожалению, рано умер. Все было ограничено, дефицит, да и зарплаты не платили, чтобы что-то купить. Поэтому и привилась любовь и бережливость к игрушкам. Не могу пройти мимо игрушек, которые валяются где только можно, обиженные, покалеченные, — рассказала Наталья Задкова.

Многие куклы кажутся живыми. Фото: предоставлено Натальей Задковой

Женщина ищет брошенных и покалеченных кукол везде — на помойках, во дворах, в группах соцсетей, на «Авито» и «Юле». Сперва мастер дезинфицирует куклу, потом просматривает больные места и начинает искать нужную деталь, выводить пятна.

— Не знаю, они мне кажутся живыми, считаю куклы сами знают, к кому приходить. Раз была мистическая история, детский сад отдавал кукол. Так вот, достаю одну, она через разговорный механизм: «Жить хочу.» Я сначала не поняла пару раз переключала до этого момента, она повторяла три раза. Потом видно механизм восстановился и сказал «Есть хочу», что и положено было, - говорит Наталья Задкова.

Трудное детство в многодетной семье научило беречь игрушки и не бросать их. Фото: предоставлено Натальей Задковой

После «лечения» кукла попадает в зону «ателье», где ей мастер придумывает образ: шьет вещи, обувь, делает аксессуары. Затем куклу ждет фотосессия.

Сибирячка часто выставляет своих кукол на российские конкурсы и на продажу в группе «Flobicy. Творческая мастерская игрушек» «ВКонтакте».

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