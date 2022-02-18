Погода в Новосибирске на 18 февраля 2022 года: потеплеет до -4

В Новосибирске снова будет пасмурно и снежно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 18 февраля 2022 года снова клонится в сторону оттепелей. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -10…-12 с небольшим повышением к утру. Днем будет -8…-10.Ночью пройдет снег, на дорогах гололедица. Порывы юго-западного ветра достигнут 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью -9…-14 градусов. Днем будет около -3…-8 градусов. Будут метели, днем по западу региона пройдет местами небольшой снег.

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