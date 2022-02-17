В Новосибирске на стройке рабочий сорвался с высоты трех метров

В Новосибирске на стройке в результате несчастного случая погиб рабочий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на стройке в результате несчастного случая погиб рабочий. ЧП случилось в понедельник, 14 февраля.

— Утром на одной из строек на улице Гаранина 53-летний рабочий, трудившийся там электриком, упал с высоты трехметрового перекрытия строящегося дома, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Известно, что работал сибиряк со страховкой.

От полученных травм мужчина скончался. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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