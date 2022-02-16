В Новосибирской области к концу недели потеплеет до -4 градусов

Новосибирскую область ждет потепление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирскую область ждет потепление. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться вплоть до -4 градусов.

— В пятницу, 18 февраля, в Новосибирской области потеплеет до -10…-12 градусов ночью, -4…-6 градусов днем. Погода ожидается пасмурная, возможен небольшой снег, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Не уйдет тепло и на выходных. В субботу, 19 февраля, в регионе ночью похолодает до -8…-10 градусов, днем столбик термометра поднимется до -5…-7 градусов. Будет облачно, ожидается небольшой снегопад и гололедица.

По прогнозам синоптиков сервиса Яндекс.Погода, снова похолодание ждет сибиряков в воскресенье, 20 февраля. Ночью температура достигнет отметки в -13…14 градусов, днем — до -7…-8 градусов.

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