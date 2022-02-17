Погода в Новосибирске на 17 февраля 2022 года: день будет пасмурный и ветреный

В городе станет немного теплее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 17 февраля 2022 года остается переменчивой. После небольшого потепления снова похолодает почти на десять градусов Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -17…-19 градусов, в пригороде -20…-22 с небольшим повышением к утру. Днем будет -8…-10 градусов. Будет облачно с прояснением, ночью небольшой снег, а днем преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью до -22 градусов, местами — до -29. Днем будет около -6…-11 градусов.

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