В Новосибирске часть домов в пяти СНТ снесут из-за строительства дороги

В Новосибирске снесут часть домов в пяти СНТ, чтобы построить дорогу на Плющихинский жилмассив. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске снесут часть домов в пяти СНТ, чтобы построить дорогу на Плющихинский жилмассив. Проходить дорога будет в створе улицы Доватора, от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной. Как сообщили КП-Новосибирск в мэрии города, сейчас уже подготовлены документы на первый этап строительства: он включает в себя участок от ГБШ до улицы Татьяны Снежиной.

— Полосой отвода предусматривается освобождение части земельных участков от каких-либо строений и имущественных прав на участки СНТ «Цветущая Плющиха», «Алый рассвет», «Ветеран» квартал VIII, «Рассвет-2», НСТ «Рассвет», — пояснили также в городской администрации.

Объемы сноса и расселения участков будут уточнены после того, как проект получит положительное заключение экспертизы. Планируется, что необходимую документацию удастся согласовать до конца марта 2022 года.

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