Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге качества жизни среди российских областей

Качество жизни новосибирцев снизилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирская область оказалась на 23 месте в рейтинге качества среди российских городов и областей. К такому выводу пришли аналитики портала «РИА Новости». Регион опустился с 22 места на 23, уступив свою позицию Республике Адыгея.

Так, например, Новосибирская область в 2020 году набрала 54,379 балла в рейтинге, но уже за год показатели упали до 51,808 балла.

В первой тройке рейтинге оказались: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их позиции остались неизменными с 2020 года.

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