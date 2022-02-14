В Новосибирске несколько парней случайно закупились в закрытом магазине

Молодые люди оплатили покупки на кассе самообслуживания, а потом приехала охрана и полиция. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске несколько молодых людей случайно отоварились в закрытом супермаркете. Они зашли в магазин на улице Державина, не заметив, что он уже не работает, и расплатились на кассе самообслуживания.

— Молодые люди были не в курсе, что они находятся там одни, ведь сотрудники магазина забыли запереть дверь и выключить свет, — сообщает телеграмм-канал «АСТ-54 Black». — В итоге приехали удивленные сотрудники охраны, они вызвали директора магазина и полицию.

К счастью, в магазине были установлены видеокамеры. На записях было видно, что молодые люди честно расплатились за свои покупки и не взяли ничего лишнего. Их спокойно отпустили домой.

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