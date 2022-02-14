В Новосибирске сломались часы обратного отсчета до МЧМ-2023

Сейчас часы уже починили. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске сломались часы, отсчитывающие время до Молодежного чемпионата мира по хоккею. Поломку заметили прохожие в Театральном сквере: так, сегодня, 14 февраля, часы показывали, что до чемпионата 320 дней, хотя на самом деле до соревнований уже остается 315 дней.

— Очень радует, что и новосибирцы так внимательно следят за временем до начала молодежного чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Действительно, сегодня был небольшой сбой, и часы обратного отсчета какое-то время показывали неверную информацию. Сейчас все отрегулировано. Мы дистанционно наблюдаем за корректностью их работы, — цитирует телеграмм-канал областного правительства гендиректора АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев.

Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске в 2023 году. Город основательно готовится к этому событию: полным ходом идет стройка нового ЛДС, станции метро «Спортивная», а также благоустройство на гостевых маршрутах.

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