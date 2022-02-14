В Новосибирске на отеле AZIMUT зажглось огромное сердце из окон

Акцию отель проводит уже семь лет. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на отеле «AZIMUT» появилось огромное сердце из окон. Такую акцию отель проводит каждый год в честь 14 февраля.

— Уже 7-й год подряд отель на Ленина подсвечивает окна в форме сердечка в честь Дня всех влюбленных, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где была опубликована фотография отеля.

В комментариях под постом в паблике не все сибиряки поддержали такую инициативу, написав, что вообще относятся к этому празднику скептически. Однако большинству людей акция все же пришлась по вкусу:

— Людям делать нечего?

— А мне кажется красиво.

— Надо свои праздники отмечать, а не западные.

— Чего все так возмутились? Милый праздник и задумка прикольная, — пишут люди.

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