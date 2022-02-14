Хоккеист Владимир Тарасенко подарил юной болельщице клюшку после матча НХЛ

Владимир Тарасенко передал клюшку болельщикам. Фото: Кадр из видео

Воспитанник новосибирской хоккейной школы Владимир Тарасенко порадовал своих юных болельщиков на матче НХЛ «Сент-Луис Блюз», где он сейчас выступает нападающим, против «Чикаго». Уже после игры Тарасенко, заметив на трибуне детей, решил сделать им памятный подарок. Об этом написала на своей страничке в инстаграме жена хоккеиста Яна Тарасенко.

Спортсмен съездил за своей клюшкой и вернулся на лед, чтобы отдать ее одной из восторженных юных болельщиц. В этот момент фоном на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) даже заиграли первые ноты гимна России, который обычно на матчах НХЛ не включают. Девочка же, получившая презент от хоккеиста, была в полном восторге.

Позже на пресс-конференции после игры Владимир Тарасенко рассказал, что для него важно показывать хороший пример своим юным болельщикам и просто дарить им позитивные эмоции:

— У нас много маленьких болельщиков. Они смотрят на нас и равняются. И мы, в свою очередь, должны показывать им хороший пример, прививать любовь к хоккею и просто делать счастливыми. Я помню, что когда я сам был маленький и ходил на матчи с участием отца, что получить чью-то клюшку было очень классно, — сказал хоккеист.

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