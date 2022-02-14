Власти Новосибирска подали иск на «Сибирского Гиганта» в 2 миллиона рублей

Иск поступил в Арбитражный суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэрия Новосибирска подала иск на торговый холдинг «Сибирский Гигант» и просит суд взыскать с компании 2 150 532 рублей. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд в понедельник, 14 февраля.

Пока заявление не принято на рассмотрение судьей, поэтому о дополнительных деталях иска не сообщается.

Известно, что летом прошлого года мэрия уже отсудила у ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» 3 миллиона за аренду земли. Также с фирмы взыскали почти 200 тысяч рублей. После чего местные власти подали иск о взыскании 373 тысяч рублей долга по арендным платежам, еще плюсом 112 тысяч рублей пени. К слову, Арбитраж удовлетворил эти иски.

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