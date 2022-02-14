Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-8°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 13:04

Власти Новосибирска подали иск на «Сибирского Гиганта» в 2 миллиона рублей

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд
Мария ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Иск поступил в Арбитражный суд.

Иск поступил в Арбитражный суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэрия Новосибирска подала иск на торговый холдинг «Сибирский Гигант» и просит суд взыскать с компании 2 150 532 рублей. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд в понедельник, 14 февраля.

Пока заявление не принято на рассмотрение судьей, поэтому о дополнительных деталях иска не сообщается.

Известно, что летом прошлого года мэрия уже отсудила у ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» 3 миллиона за аренду земли. Также с фирмы взыскали почти 200 тысяч рублей. После чего местные власти подали иск о взыскании 373 тысяч рублей долга по арендным платежам, еще плюсом 112 тысяч рублей пени. К слову, Арбитраж удовлетворил эти иски.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.