В Новосибирске продают за 30 миллионов дом усадьбы Вагина

Усадьба находится на улице Советской. Фото: агенство LOKS

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом усадьбы Вагина на улице Советской, 11 за 30 миллионов рублей. Об этом сообщило новосибирское агентство LOKS.

Из объявления стало известно, что общая площадь дома составляет 242 квадратных метра, каждый этаж по 120 квадратных метров. Высота потолков в здании 3,2 метра. Также в продаже учитывается участок земли площадью 390 квадратных метров.

Известно, что усадьбе барнаульского купца 11 гильдии Семена Вагина 120 лет. Построено здание было в 1900-1903 годах. После смерти владельца в 1908 году усадьба по праву начала принадлежать его жене.

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