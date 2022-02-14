Под Новосибирском водитель «КАМАЗа» погиб в ДТП с грузовиком

В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в понедельник, 14 февраля.

— Около полудня 48-летний водитель «КАМАЗа» ехал по трассе «Иртыш» со стороны Коченево в сторону Новосибирска. На 1422 километре, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «ДАФ» с полуприцепом, за рулем которого был 53-летний водитель, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

В аварии погиб водитель "КАМАЗа". Фото: Госавтоинспекция по НСО

В результате ДТП водитель «КАМАЗа» скончался на месте, а водитель «ДАФа» получил различные травмы. На месте произошедшего работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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