В Новосибирском метро запустили музыкальный альбом для поездок

В плейлисте будут 13 композиций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирском метро появился музыкальный альбом для поездок с 13-ю композициями в плейлисте. Авторами выступили саунд-продюсеры из музыкального пространства «Крыша». Об этом рассказали на сайте новосибирского метрополитена.

— Каждый трек на диске длится ровно столько, сколько времени занимает поездка между станциями. Концепция альбома такова: «Музыканты собрали ассоциации из звуков прибывающих поездов, шума вагонов и впечатлений от каждой станции. Альбом проедет с тобой по обеим веткам новосибирского метро», — заявили в пресс-службе метро.

Известно, что плейлист новосибирского метро пользуется большой популярностью в соцсетях, в частности в «Вконтакте».

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