Под Новосибирском мужчина избил жену и в этот же день погиб в горящем доме

По словам местных жителей, дом загорелся, пока женщина была в отделе полиции.
В городе Тогучин Новосибирской области произошел пожар в жилом частном доме. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, перед ЧП между хозяевами дома — супружеской парой — произошла ссора.
— Там муж избил жену, она вызвала полицию, поехала с полицейскими в отдел писать заявление. Вернулась, а дом горит. Муж внутри был, погиб. Что там произошло — непонятно, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
На месте уже работают пожарные, также в Тогучин выехали следователи. КП-Новосибирск выясняет все подробности произошедшего.
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