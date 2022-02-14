В Минздраве рассказали, сколько тестов на ковид делают лаборатории больниц в Новосибирске за сутки

В сутки все лаборатории совместно проводят 4616 тестов на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лаборатории, подведомственные Минздраву Новосибирской области, проводят каждый день 4616 исследований на ковид на базе определенных медучреждений. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Минздрава.

— Мощность лабораторий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, в сутки составляет 4616 исследований биологического материала на новую коронавирусную инфекцию, — сообщили в ведомстве.

Больше всего тестов за сутки делают в ГКИ № 1 и ГКБ №2 — по 1000 анализов в день. Анализы также принимают лаборатории в центре крови: там делают по 640 тестов, в областной больнице — 576, в ГКБ №1 — 500 тестов на коронавирус в сутки, в ГКБ №11 — 400 тестов, в детской клинической больнице №3 — 350. Самая маленькая мощность у областного кожно-венерологического диспансера, там делают 150 тестов в сутки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.