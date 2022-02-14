В Новосибирской области за 2021 год было выдано 1,2 миллиона больничных

Суммарно все больничные составили 14,1 миллионов дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Новосибирской области получили 1,2 миллиона больничных за 2021 год в отделении Фонда социального страхования. В 2020 году число больничных было сравнительно меньше. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ФСС.

— 1,2 миллиона больничных было выписано за 2021 год. Оплачивались они в течении 12 месяцев прошлого года, сумма составила 13,8 миллиардов рублей на 14,1 миллионов дней больничных, — пояснили в пресс-службе ФСС КП-Новосибирск.

К слову, больничные выдавались не только местным жителям, но жителям других областей, работодатель которых был зарегистрирован на территории Новосибирской области. Также в фонде отметили, что бывали случаи, когда люди, болеющие долго, оформляли по 2-3 и даже 4 листка временной нетрудоспособности подряд.

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