Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-8°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 9:43

В Новосибирской области за 2021 год было выдано 1,2 миллиона больничных

На больничные было потрачено 13,8 миллиардов рублей
Мария ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суммарно все больничные составили 14,1 миллионов дней.

Суммарно все больничные составили 14,1 миллионов дней.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Новосибирской области получили 1,2 миллиона больничных за 2021 год в отделении Фонда социального страхования. В 2020 году число больничных было сравнительно меньше. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ФСС.

— 1,2 миллиона больничных было выписано за 2021 год. Оплачивались они в течении 12 месяцев прошлого года, сумма составила 13,8 миллиардов рублей на 14,1 миллионов дней больничных, — пояснили в пресс-службе ФСС КП-Новосибирск.

К слову, больничные выдавались не только местным жителям, но жителям других областей, работодатель которых был зарегистрирован на территории Новосибирской области. Также в фонде отметили, что бывали случаи, когда люди, болеющие долго, оформляли по 2-3 и даже 4 листка временной нетрудоспособности подряд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.