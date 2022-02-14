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Общество14 февраля 2022 9:03

В Новосибирске проект двухуровневой развязки в Матвеевке подготовят к апрелю

Сейчас власти уже нашли подрядчика
Галина СИМОНОВА
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Предполагается, что развязка поможет решить проблему с пробками.

Предполагается, что развязка поможет решить проблему с пробками.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске необходимые проектно-сметные документы для строительства двухуровневой развязки в Матвеевке должны будут подготовить весной. Сейчас власти уже нашли подрядчика, который займется их разработкой.

— Подготовить документы организация должна будет до 31 марта, -пояснил на сессии горсовета, 14 февраля заммэра Новосибирска Олег Клемешов.

По словам же Анатолия Локтя, на выезде из Первомайского района может усугубиться ситуация с пробками из строительства жилых домов. И решить эту проблему с помощью плоскостной развязки невозможно. Поэтому и было принято решение о строительстве двухуровневой. По предварительным оценкам, обойдется оно в 4 миллиарда рублей.

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