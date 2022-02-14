В Новосибирске ночью забыли закрыть магазин на замок, а покупатели этого даже не заметили

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 0.08 в субботу на пульт дежурной части ГВАРДИИ поступил тревожный сигнал о сработке охранной сигнализации в одном из супермаркетов крупной федеральной сети на улице Державина. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-74 и ГБР-21 застали в магазине покупателей, спокойно пробивавших товары на кассе самообслуживания. В обычное время ситуация никого не удивила бы, но в полночь магазин был уже давно закрыт и сдан под охрану.

Действуя по инструкции, «гвардейцы» задержали покупателей, после чего на место были вызваны директор супермаркета и сотрудники полиции. Доскональная проверка записей камер видеонаблюдения показала, что поздние клиенты магазина не взяли ничего лишнего и законопослушно оплатили весь купленный ими товар.

Ночными покупателями оказались жители соседней Кемеровской области - мужчины в возрасте 30 - 35 лет. Перед долгой поездкой в Шерегеш они решили приобрести в магазине лапшу быстрого приготовления, лаваш и пачку недорогих сосисок. Молодые люди не обратили внимания на время работы магазина, так как внутри горел свет, а входные двери сотрудники забыли закрыть на замок. Не обнаружив продавцов, мужчины воспользовались кассами самообслуживания.

Спустя некоторое время добросовестных покупателей магазина отпустили, и они продолжили свой путь.