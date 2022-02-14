Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершено на 70%

Работы должны завершить к концу июня 2022 года. Фото: пресс-центр мэрии

В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» завершено на 70%. Об этом рассказал мэр Новосибирска в ходе отчета в горсовете в понедельник, 14 февраля.

— Строительство станции метро «Спортивная» вышло уже на финишную прямую, — сообщил Анатолий Локоть.

Он также подчеркнул, что возможно будет опережение графика в 2022 году. Ранее в прошлом году весь план работ был выполнен.

Напомним, власти Новосибирска заключили контракт на 631,2 миллиона рублей на завершающий этап строительства станции метро «Спортивная». Объект должны сдать до 30 июня текущего года.

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