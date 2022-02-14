Умер Владимир Иванов — основатель кафедры высшей математики НГУ

О кончине ученного сообщили в НГУ. Фото: НГУ
В Новосибирске скончался Владимир Вениаминович Иванов — организатор и заведующий Кафедрой высшей математики Физического факультета НГУ. Об этом КП-Новосибирск сообщили в университете.
— Владимир Вениаминович Иванов скончался 13 февраля 2022 года. В последние годы Владимир Вениаминович отошел от преподавания в НГУ и больше занимался наукой в Институте математики им. С.Л. Соболева СО РАН, — рассказали в пресс-службе НГУ КП-Новосибирск.
Известно, что ученый стоял у истоков основания кафедры, начиная с 1989 года по 2006 год.
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