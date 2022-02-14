Под Новосибирском на пожаре чудом не сгорела 89-летняя пенсионерка. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В понедельник, 14 февраля, в селе Кыштовка под Новосибирском чудом не сгорела 89-летняя бабушка. Ее от гибели спас вовремя сработавший пожарный извещатель. Старушка, которая уже с трудом ходит, находилась одна в квартире, где и произошло задымление. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В Единую диспетчерскую службу поступил автоматический сигнал о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме, который передал автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем, сработавший в квартире. Незамедлительно к месту вызова были направлены дежурные расчеты пожарно-спасательной части № 58. Когда пожарные прибыли на место, в квартире было задымление. Спасателям дверь в помещение открыл сын бабушки, который первым приехал на место ЧП. Женщина 1932 года рождения лежала в квартире на кровати. К счастью, она не пострадала. Известно, что пенсионерка в квартире живет одна, плохо ходит, сама эвакуироваться она не сумела, — уточнили в ведомстве.

Пожарные выяснили, что в комнате упал масляный обогреватель, который был включен в розетку. Он перегрелся, на нем обгорела краска, а еще из-за него накалился линолеум. Датчик своевременно передал информацию о пожаре. А бабушка спаслась благодаря оперативной помощи. Квартира также от огня не пострадала.

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