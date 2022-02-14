Власти Новосибирской области рассказали о более 20-ти DDoS-атаках

За 2022 год также было совершено уже 10 DDoS-атак. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В правительстве Новосибирской области сообщили о том, что в регионе зарегистрировали более 20 DDoS-атак на сайты местных властей за последние два года. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на Минцифру НСО.

— Средняя мощность DDoS-атак на сервисы правительства Новосибирской области в 2020-2021 годах составляла не более 2-х Гбит/с, — рассказали в ведомстве.

Каждая из атак на сервисы правительства Новосибирской области составила меньше 30 минут. Большинство атак, а это 80%, удалось предотвратить за счет установленной фильтрации трафика оборудовании местных властей. К слову, атаки продолжаются и в текущем году. Так за 2022 год уже было совершено 10 DDoS-атак.

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