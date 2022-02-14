Отчет мэра Анатолия Локтя за 2021 год принят депутатами горсовета

Улица Мичурина - одна из отремонтированных магистралей. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

На 14-ой сессии Совета депутатов города Новосибирска мэр Анатолий Локоть отчитался о том, как Новосибирск пережил непростой 2021 год. Сибирякам есть, чем гордиться: несмотря на то, что работать пришлось в условиях пандемии, удалось выполнить поставленные перед городом задачи.

Одно из важнейших направлений в благоустройстве мегаполиса — это ремонт дорог: всего в 2021 году в Новосибирске на эти цели было выделено 3,7 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Благодаря этому удалось привести в порядок 1,5 миллионов квадратных метров дорог: это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Благодаря дополнительным финансовым ресурсам в порядок привели 328 объектов - магистрали с высоким трафиком, десятки дорог частного сектора. И, конечно, особое внимание уделили гостевым маршрутам Новосибирска.

- Хотелось бы отметить то, что многие дороги ремонтируются комплексно. В порядок приводим не только дорожное полотно, но и тротуары рядом, проводим благоустройство. Например, на Вокзальной магистрали, улице Станиславского, Титова- подчеркнул Анатолий Локоть.

Часть дорог отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели было направлено из трех бюджетов 2,2 миллиарда рублей, и они распределены на ремонт 43 объектов.

- Из них 35 ввели в 2021 году, и 8 объектов – переходящие на 22-23 годы, - уточнил мэр. - Это, в первую очередь, выезды из города, участки автодорог по Гусинобродскому шоссе, по ул. Кедровая, по ул. 2-я Станционная и ул. Большая, Волочаевская, Ватутина, остаток Ипподромской магистрали. Ставим задачу довести их до конца и сдать в срок.

Депутаты в ходе обсуждения доклада мэра внесли свои предложения — все они запротоколированы и станут фундаментом для дальнейшей работы. Задачи же перед властями города стоят масштабные: в Новосибирске реализуется пять приоритетных проектов – подготовка к Чемпионату мира по волейболу в 2022 году, Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд в 2023 году, проект Новогодняя столица России, установка стелы «Город трудовой доблести» и Академгородок – 2.0. И реализация их возможна только совместными усилиями депутатов и мэрии Новосибирска.