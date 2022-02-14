Власти Новосибирской области готовятся к отмене ряда ограничительных мер в регионе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Новосибирской области готовятся к послаблению ограничительных мер в регионе. Ранее их ввели из-за распространения коронавируса. О том, что ряд ограничений планируют отменить, на оперативном совещании в правительстве заявил губернатор региона Андрей Травников. Совещание прошло в понедельник, 14 февраля.
По словам губернатора, снижать меры будут поэтапно. Такому подходу власти придерживаются, исходя из опыта предыдущих четырех волн ковида.
— Просьба исходить из этой установки и готовиться к поэтапной отмене ранее введенных ограничений в связи с пятой волной пандемии коронавируса, — сказал на совещании глава области.
Члены правительства предоставят Андрею Травникову предложения по поэтапному снятию ограничений в Новосибирской области.
В Роспотребнадзоре на совещании заявили, что заболеваемость коронавирусом в регионе начнет снижаться к концу февраля. По словам Александра Щербатова, на этой неделе в Новосибирской области еще будут фиксировать большое количество заражений ковидом. Затем заболеваемость пойдет на спад.
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