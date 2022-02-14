В Новосибирске в День святого Валентина массово эвакуировали посетителей торговых центров

Людей вывели на улицу из торговых центров. Фото: соцсети
Утром в понедельник, 14 февраля, в новосибирских торговых центрах прошли экстренные эвакуации. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ТЦ «Апельсин» и ТРЦ «Аура».
— Утром была эвакуация. Нам не сообщили, по какой причине, — уточнили в ТЦ «Апельсин».
— Эвакуация прошла примерно в 10:30. Причину не говорят, — сообщили КП-Новосибирск в ТРЦ «Аура».
Сейчас в торговых центрах спокойно, посетители могут продолжать выбирать подарки любимым.
По предварительным сведениям, в торговые центры поступили ложные сообщения о минировании. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточняют информацию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145- -03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер