В Новосибирске в День святого Валентина массово эвакуировали посетителей торговых центров

Людей вывели на улицу из торговых центров. Фото: соцсети

Утром в понедельник, 14 февраля, в новосибирских торговых центрах прошли экстренные эвакуации. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ТЦ «Апельсин» и ТРЦ «Аура».

— Утром была эвакуация. Нам не сообщили, по какой причине, — уточнили в ТЦ «Апельсин».

— Эвакуация прошла примерно в 10:30. Причину не говорят, — сообщили КП-Новосибирск в ТРЦ «Аура».

Сейчас в торговых центрах спокойно, посетители могут продолжать выбирать подарки любимым.

По предварительным сведениям, в торговые центры поступили ложные сообщения о минировании. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточняют информацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.