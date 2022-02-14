Новосибирские клиенты Tele2 могут получить пиццу в подарок

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Акция действует до конца 2022 года. При заказе на сумму от 959 рублей клиенты Tele2 получат в подарок пиццу диаметром 23 см на выбор. Предложение распространяется на доставку и самовывоз. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно зайти в программу лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора, активировать предложение, после чего на телефон придет промокод, который нужно ввести на сайте при совершении заказа. Один клиент может получить один промокод в день.

Также в рамках программы «Больше» клиенты Tele2 в Новосибирске могут получить любой второй напиток в подарок в сети кофеен «Шоколадница», бесплатно посетить исторический парк «Россия - моя история» и сходить в кинотеатр «КАРО» со скидкой 25%.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Участникам программы доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни - от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.