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Общество14 февраля 2022 5:01

Новосибирские клиенты Tele2 могут получить пиццу в подарок

Новосибирск - Tele2 и сеть пиццерий «Папа Джонс» продолжают сотрудничество в рамках программы лояльности «Больше». Клиенты Tele2 могут получить пиццу в подарок при заказе от 959 рублей
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Акция действует до конца 2022 года. При заказе на сумму от 959 рублей клиенты Tele2 получат в подарок пиццу диаметром 23 см на выбор. Предложение распространяется на доставку и самовывоз. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно зайти в программу лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора, активировать предложение, после чего на телефон придет промокод, который нужно ввести на сайте при совершении заказа. Один клиент может получить один промокод в день.

Также в рамках программы «Больше» клиенты Tele2 в Новосибирске могут получить любой второй напиток в подарок в сети кофеен «Шоколадница», бесплатно посетить исторический парк «Россия - моя история» и сходить в кинотеатр «КАРО» со скидкой 25%.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Участникам программы доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни - от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.