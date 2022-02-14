Новосибирские эксперты рассказали об осложнениях у детей после «омикрона»

Сильнее всего от омикрона страдают дети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в конце января 2022 года уже умерли двое детей — 3-летняя и 7-летняя девочки. «Омикрон» очень опасен для детей, потому что вызывает серьезные осложнения.

— «Омикрон» вызывает бронхиты, а не пневмонии. В силу анатомо-функциональных возрастных особенностей детей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям, — заявил главный врач клиники «Инвитро» Андрей Поздняков.

Высокая температура, сильный кашель и мокрота могут стать поводом для опасений.

— Особенно опасен вирус для детей с дефектами иммунитета, поэтому нужно беречь детей с хроническими заболеваниями, — предупреждает Сергей Нетесов, отмечая важность вакцинации.

Чем младше ребенок, тем меньше у него бронхи. Просвет бронхов у детей совсем тонкий, а кровоснабжение обильное. Если ребенок подхватит бронхит, то бронхи могут сузиться еще больше, а вместе с тем появится большое количество слизи, что может привести к тяжелой дыхательной недостаточности, как объясняют врачи.

Напомним, недавно родители пожаловались на то, что новосибирским школьникам ставят «колы» за отсутствие домашнего задания во время тяжелого течения болезни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.