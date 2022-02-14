Новосибирские эксперты рассказали об осложнениях у детей после «омикрона»

Сильнее всего от омикрона страдают дети.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске в конце января 2022 года уже умерли двое детей — 3-летняя и 7-летняя девочки. «Омикрон» очень опасен для детей, потому что вызывает серьезные осложнения.
— «Омикрон» вызывает бронхиты, а не пневмонии. В силу анатомо-функциональных возрастных особенностей детей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям, — заявил главный врач клиники «Инвитро» Андрей Поздняков.
Высокая температура, сильный кашель и мокрота могут стать поводом для опасений.
— Особенно опасен вирус для детей с дефектами иммунитета, поэтому нужно беречь детей с хроническими заболеваниями, — предупреждает Сергей Нетесов, отмечая важность вакцинации.
Чем младше ребенок, тем меньше у него бронхи. Просвет бронхов у детей совсем тонкий, а кровоснабжение обильное. Если ребенок подхватит бронхит, то бронхи могут сузиться еще больше, а вместе с тем появится большое количество слизи, что может привести к тяжелой дыхательной недостаточности, как объясняют врачи.
Напомним, недавно родители пожаловались на то, что новосибирским школьникам ставят «колы» за отсутствие домашнего задания во время тяжелого течения болезни.
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