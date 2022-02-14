Двое новосибирцев обманули россиян, исчезнув после продажи тюльпанов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое жителей Новосибирска, 29 и 36 лет, обманули россиян на 250 тысяч рублей, продав им тюльпаны. Цветами они торговали в Интернете, размещая привлекательные объявления. После получения денег за цветы мошенники переставали выходить с клиентами на связь. Задержали аферистов 26 января 2022 года. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Полицейские установили, что соучастники, занимаясь действующим цветочным бизнесом в Новосибирске, используя знания в данной сфере, параллельно организовали незаконную деятельность — в феврале 2021 года разместили на одном из интернет-ресурсов несколько сотен объявлений в разных регионах России о продаже оптовых партий тюльпанов по ценам ниже рыночных, — уточнили в пресс-службе полиции.

По данным ведомства, аферисты вели с потенциальными покупателями переписки. В них они показывали им яркие и привлекательные фото цветов, а также предлагали выгодные условия доставки товара в любую точку России. Они убеждали покупателей переводить им оплату в размере 50%. А еще высылали доверчивым людям фиктивные договоры на оказание услуг. Оформлены документы были на подставных лиц. После того, как новосибирцы получали деньги, они переставали выходить на связь с клиентами. От сим-карт они просто-напросто избавлялись.

Задержали предприимчивых продавцов тюльпанов 26 января 2022 года. В офисе соучастников и в их квартирах нашли и изъяли мобильные, банковские карточки и компьютеры. В полиции добавили, что злоумышленники ранее уже были судимы — за кражи и мошенничество.

Жертвами торговцев цветами стали жители Краснодарского края, Челябинска, Екатеринбурга, Барнаула, Хабаровска, Ростова и Омска. Всего им удалось обмануть 7 граждан. Полицейские устанавливают, есть ли еще те, кто попался на удочку тюльпанных мошенников.

На новосибирцев завели уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Их поместили под домашний арест на время следствия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.