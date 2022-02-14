В Новосибирске «ГАЗель» вылетела с дороги и перевернулась на бок

Перевернутый грузовик лежит на обочине Советского шоссе. Фото: кадры из видео

Утром в понедельник, 14 февраля, с Советского шоссе в Новосибирске вылетела «ГАЗель» и, перевернувшись, упала в снег на обочину. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— На Советском шоссе при движении в сторону улицы Петухова завалилась на бок «ГАЗель», рядом стоит универсал Subaru Outback, — уточняют очевидцы, приславшие видео в группу.

Свидетели происшествия в комментариях сообщили, что около семи утра рядом с грузовиком стояли экипаж ГИБДД, скорая и пожарная машины.

Информация о пострадавших уточняется.

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