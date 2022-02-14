В Новосибирске у 32-летней матери, задолжавшей 300 тысяч алиментов троим детям, арестовали мебель и технику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Северного района Новосибирской области не занималась воспитанием троих детей, а также задолжала им 300 тысяч алиментов. Ее и папу ребятишек лишили родительских прав, а малышей отдали в приемную семью в Тюменскую область. Однако родители одумались и даже наняли адвоката, чтобы восстановить права на детей и вернуть их домой. Тем временем, судебные приставы Новосибирской области арестовали имущество матери, чтобы средства с его продажи направить на погашение крупного долга по алиментам.

Как сообщили в УФССП по Новосибирской области, отец ребятишек погасил всю задолженность по алиментам и устроился на работу. А вот женщина нет. Ее банковские счета арестовали. В настоящее время она не работает, так как недавно снова родила и сейчас ухаживает за младенцем. По закону пособия и выплаты на детей арестовывать нельзя.

— Для выяснения имущественного положения мы осуществили выход по месту жительства должницы. В рамках исполнительного производства наложили арест на мебель и бытовую технику. Имущество будет передано на принудительную реализацию, — сообщила судебный пристав-исполнитель районного отделения.

Известно, что деньги, полученные с продажи имущества, пойдут на погашение алиментов, добавили в УФССП.

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