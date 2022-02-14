В Новосибирске загорелась квартира на улице Фрунзе

Пожарные потушили открытый огонь за 30 минут. Фото: Валерия Дунаева

В Новосибирске выгорела квартира на 7 этаже многоэтажного дома по улице Фрунзе. Пожар произошел около 18 часов в воскресенье, 13 февраля. В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили подробности ЧП.

— До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 25 человек. Еще троих человек при помощи спасательных устройств эвакуировали сотрудники МЧС России с верхних этажей. В горящей квартире людей не обнаружено, — уточнили в ведомстве.

Пожарным удалось потушить открытый огонь за полчаса, но в квартире успела сгореть вся мебель и другие домашние вещи. Из людей никто не пострадал.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что во время тушения этого пожара спасатели вытащили из огня котика, а потом искали, кому бы его пристроить.

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