В Новосибирске ученики 1, 9 и 10-х классов вышли на очное обучение в школы с 14 февраля

Ученики 1, 9 и 10-х классов снова идут в школу после карантина Фото: Мария ЛЕНЦ

С понедельника, 14 февраля, учащиеся 1, 9 и 10-х классов снова пошли в школу после карантина. Ученики с 5 по 8-е классы остаются на дистанционном обучении еще на неделю. Об этом 11 февраля сообщили в правительстве Новосибирской области на заседании оперштаба.

— У руководителей образовательных организаций остается право регулировать процесс выхода классов на очное обучение в зависимости от ситуации по заболеваемости обучающихся и учителей, — отметили в правительстве региона.

На удаленке в настоящее время остались около 95 тысяч школьников — это 26% от общего количества учеников Новосибирской области. Дополнительно продолжают переходить на дистанционное обучение классы, в которых выявляют заболевших коронавирусом.

Также регулярно проводится тестирование 11-классников и контроль над соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как будет проходить поэтапный выход школьников с карантина.

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