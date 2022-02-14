Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 февраля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 14 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Также заторы наблюдаются на улицах Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».
Затруднено движение на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Пархоменко, Новогодней, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Троллейной, Титова и по площади Лыщинского.
На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Добролюбова и Военной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 14 февраля, достиг 6 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер