Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Также заторы наблюдаются на улицах Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Пархоменко, Новогодней, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Троллейной, Титова и по площади Лыщинского.

На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Добролюбова и Военной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 14 февраля, достиг 6 баллов.

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