Погода в Новосибирске на 14 февраля 2022 года: потеплеет почти как весной

Погода на 14 февраля 2022 года порадует влюбленных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 14 февраля 2022 года порадует потеплением и небольшим снегопадом. Метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз:

— В Новосибирске ночью -10...-12 градусов, днем -4..-6 градусов. Днем переменная облачность, небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица, ветер южный, 4-9 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В Новосибирской области днем -3...-8 градусов, местами до -14 градусов. Ночью -9...-14 градусов, местами -18...-23 градуса.

Жителей региона ждет переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снег, по северо-востоку местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.